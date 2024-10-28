شكرا لاهتمامك لمعرفة “بجودة HD” تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات الناقلة لمراسم حفل الكرة الذهبية 2024 مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
أصبحت مؤشرات البحث تتزايد في هذه الفترة لمعرفة تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات، وتعتبر قناة SSC من افضل القنوات الرياضية العربية علي الاطلاق والتي تقوم بعرض جميع المباريات والبطولات المحلية والعالمية، اضافة الي ان القناة من بين القنوات العربية التي ستنقل حفل الكرة الذهبية اليوم لاختبار الافضل في العالم، هذا وتعتمد القناة علي جودة الصوت والصورة وذلك من اجل كسب ثقة الجماهير من اجل متابعة جميع الاخبار الرياضية لحظة بلحظة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وموعد اقامة حفل الكرة الذهبية.
تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات
يهتم الكثير من المشاهدين للتعرف علي تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات، حيث ان قناة SSC تعد واحدة من القنوات الرياضية الاهم في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وذلك من خلال حصولها علي حقوق نقل جميع المباريات والبطولات القارية والعالمية، كما ان القناة تستخدم احدث الاساليب والوسائل التكنولوجية المتطورة في بث ونقل جميع الاحداث والفعاليات الرياضية علي النايل سات والعرب سات مجاناً، وقد جاء تردد القناة علي النايل سات كالتالي:
- التردد: 12523
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- جوة القناة: HD
تردد قناة SSC علي العرب سات
- التردد: 12418
- القمر الصناعي: العرب سات
- معامل الاستقطاب: افقي
- معدل الترميز: 27500
- جودة القناة: HD
موعد حفل الكرة الذهبية 2024
هذا وسيكون موعد حفل الكرة الذهبية 2024 اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وذلك علي مسرح دو شاتليه في باريس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الامارات، هذا وسيشهد الحفل مساء اليوم غياب نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد لاول مرة منذ تأسيسي هذه الجائزة.