شكرا لاهتمامك لمعرفة “بجودة HD” تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات الناقلة لمراسم حفل الكرة الذهبية 2024 مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبحت مؤشرات البحث تتزايد في هذه الفترة لمعرفة تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات، وتعتبر قناة SSC من افضل القنوات الرياضية العربية علي الاطلاق والتي تقوم بعرض جميع المباريات والبطولات المحلية والعالمية، اضافة الي ان القناة من بين القنوات العربية التي ستنقل حفل الكرة الذهبية اليوم لاختبار الافضل في العالم، هذا وتعتمد القناة علي جودة الصوت والصورة وذلك من اجل كسب ثقة الجماهير من اجل متابعة جميع الاخبار الرياضية لحظة بلحظة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وموعد اقامة حفل الكرة الذهبية.

تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات

يهتم الكثير من المشاهدين للتعرف علي تردد قناة ssc المفتوحة نايل سات، حيث ان قناة SSC تعد واحدة من القنوات الرياضية الاهم في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وذلك من خلال حصولها علي حقوق نقل جميع المباريات والبطولات القارية والعالمية، كما ان القناة تستخدم احدث الاساليب والوسائل التكنولوجية المتطورة في بث ونقل جميع الاحداث والفعاليات الرياضية علي النايل سات والعرب سات مجاناً، وقد جاء تردد القناة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جوة القناة: HD

تردد قناة SSC علي العرب سات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

هذا وسيكون موعد حفل الكرة الذهبية 2024 اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وذلك علي مسرح دو شاتليه في باريس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الامارات، هذا وسيشهد الحفل مساء اليوم غياب نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد لاول مرة منذ تأسيسي هذه الجائزة.