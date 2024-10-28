شكرا لاهتمامك لمعرفة تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة الانتركونتينتال علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أرتفعت مؤشرات البحث في الاونة الاخيرة لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت، وقد اعلنت القناة مؤخرا عن نقل مباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة الانتركونتنتال لكرة القدم، وهي من القنوات المجانية التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين من أجل متابعة مباريات الدورى المصري وكافة البطولات المحلية، بالاضافة الي ان القناة حاصلة علي حقو نقل مباريات الاندية والمنتخبات الوطنية في البطولات الافريقية التي تقام داخل الارض، هذا وسننقل لكم في هذا المقال تردد قناة اون تايم سبورت علي النايل سات 1،2 وموعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي.

تردد قناة اون تايم سبورت

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة اون تايم سبورت، حيث ان قناة اون تايم سبورت من بين اشهر القنوات الرياضية في مصر والتي يبحث عنها المشاهدين بشكل دائم من اجل متابعة اهم المباريات الخصاة بكرة القدم، بالاضافة الي متابعة مباراة الاهلي في بطولة كأس الانتركونتينتال امام العين الاماراتي غدا، هذا وتتميز القناة بوجود مجموعة من البرامج الاخبارية المتنوعة والتي تعمل علي نقل الاخبار الرياضية لحظة بلحظة، ويمكن لكافة المشاهدين استقبال القناة بشكل مجاني من خلال الخطوات التالية:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي

يتطلع المحبين لمعرفة موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي، وستقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، وذلك في اطار مباريات دور 16 من بطولة الانتركونتنتال لكرة القدم وذلك في نسختها الاولي والتي يشارك فيها لاول مرة.