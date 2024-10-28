شكرا لاهتمامك لمعرفة “نزلها وشاهد مبارة الاهلى VS العين”.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية بجودة HD على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث اليوم وغدا عشاق كرة القدم حول تردد قناة ابو ظبي الرياضية حيث انها من اهم القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والعين حيث يذاع غدا عليها المباراة فة تمام الساعة الثامنة مساءا لذا يرغب العديد من المواطنين في الحصول على تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024، وهي من ضمن شبكة قنوات أبوظبي للإعلام الإماراتي، حيث تتكون من أربع قنوات تقوم بنقل الأحداث الرياضية على بشكل يومي باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ومن الجدير بالذكر ان تمكنت قناة أبوظبي من الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي والدوري الهولندي الممتاز، مع بث دوري أبطال آسيا وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وكذلك كأس رابطة المحترفين الإماراتي دوري الدرجة الأولى الإماراتي وغيرها من البطولات الكروية العربية والعالمية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

ونظرا لكثرة البحث حول تردد قناة ابو ظبي الرياضية قناة أبوظبي الرياضية فاننا نحن موقع ” اقرا نيوز ” نعرض لكم كافة التفاصيل حيث تقدم أفضل التقنيات على بث الأقمار الصناعية، ويوجد الكثير من الجماهير من المتابعين تلك القناة الرياضية وهذا يكون دون تقطيع في البث الصوتي أو تشويش في البث الحركي، وبالنسبة الى تفاصيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية تكون فيما يلي:

تردد القناة عن طريق نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة عن طريق عرب سات

تردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة عن طريق هوت بيرد

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معدل تصحيح الخطأ: 8/9.

جودة HD.

خطوات تنزيل قناة أبو ظبي على جهاز التلفاز

تستطيع متابعة أشهر المباريات العالمية والعربية، في كل أنواع الألعاب الرياضية، حيث يمكنك استقبال قناة أبو ظبي على جهاز التلفاز، وهذا عن طريق التعرف تردد القناة الخاص بالقمر الصناعي، وعبر اتباع الخطوات الآتية فيما يلي: