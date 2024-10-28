شكرا لاهتمامك لمعرفة “بدون تشفير” تردد قناة بين سبورت الاخبارية 2024 bein sports news الناقلة لحفل الكرة الذهبية علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازدادت تساؤلات قطاع كبير من المشاهدين وعشاق الكرة العالمية لمعرفة تردد قناة بين سبورت الاخبارية، وتعتبر قناة بين سبورتس الاخبارية من اهم القنوات الرياضية علي الاطلاق والتي يبحث عنها جميع محبي الرياضية لمتابعة اهم الاخبار الرياضية لحظة بلحظة، اضافة الي ان القناة تمتلك مجموعة مميزة من المحليين ومقدمي البرامج في الوطن العربي وذلك من اجل تحليل المباريات وتقديم البرامج الاخبارية، كما ان القناة موجهه بشكل عام للمشاهد العربي، وسننقل لكم من خلال فقرات المقال التالية علي تردد قناة بين سبورت الاخبارية علي النايل سات والعرب سات وموعد حفل الكرة الذهبية.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية

يتطلع الملايين من محبي كرة القدم في الوطن العربي لمعرفة تردد قناة بين سبورت الاخبارية، وقد اعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية عن نقل فعاليات حفل الكرة الذهبية 2024 والذي سيقام اليوم بشكل مباشر وحصري للجماهير، كما انها من القنوات التي تستخدم الوسائل والمعدات التكنولوجية المتطورة وذلك من أجل التحسين وتلبية رغبات الجماهير والمشاهدين، ويأتي تردد قناة بين سبورتس الاخبارية علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

تردد قناة بين سبورت الاخبارية علي العرب سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD

تردد قناة بين سبورت الاخبارية علي سهيل سات

التردد: 10810

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: سهيل سات

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

من المنتظر ان تنطلق فعاليات ومراسم حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين الموافق 28-10-2024، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الامارات، وذلك علي مسرح دو شاتليه في باريس.