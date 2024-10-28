شكرا لاهتمامك لمعرفة “البالون دور”.. تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024 الليلة مجاناً على النايسات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الاشخاص حول معرفة تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024، ومن المقرر بان تقوم قناة بين سبورت بعرض حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين 28 اكتوبر، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم موعد الحفل والقنوات الناقلة والتردد الخاص بالقنوات الناقلة.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

واليكم تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024، زومن المقرر بان تقوم القناة بعرض الحفل الجوائز للكرة الذهبية اليوم الموافق 28 أكتوبر الجاري، على أرض مسرح شاتيله في العاصمة باريس، ويتم نقل الحفل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11547.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 bein sportS على عرب سات

تردد القناة : 11566.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

إيمليانو مارتينيز. إيرلينج هالاند. نيكو ويليامز. توني كروس. أرتيم دوفبيك. جرانيت تشاكا. فينيسيوس جونيور. داني أولمو. ماتس هوملز. مارتن أوديجارد. فلوريان فيرتز. هاري كين. رودري. ديكلان رايس. فيتينيا. كول بالمر. لامين يامال. داني كارفاخال. بوكايو ساكا. جود بيلينجهام. فيدي فالفيردي. فيل فودين. روبن دياز.

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

وينتظر العالم الليلة الحفل الاكبر والاضخم وسوف يقام الحفل في يوم الاثنين الموافق الموافق 28 أكتوبر 2024 وتقام الحفل في باريس على مسرح ” شاتليه “.

تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

واليكم تردد القنوات الناقلة للحفل الليلة..

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

تردد القناة : 11566.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

جودة الصوت والصورة: HD.

تردد قناة SSC

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD