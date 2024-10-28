شكرا لاهتمامك لمعرفة “مفتوحة HD” القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024 وموعد إقامة الحفل وقائمة المرشحين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
أشتدت مُحركات بحث الجماهير في مصر والعالم العربي لمعرفة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية، حيث ستتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة العالمية صوب مسرح دوشاتليه في العاصمة الفرنسية باريس والذي سيكون ملتي للاعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العالم، وشهدت القائمة النهائية غياب كل من ميسي ورونالدو عن الجائزة لاول مرة منذ 30 عام، وذلك باعتبار من اشهر الجوائز الفردية التي يتم منحها للافضل في العام، كما ان هذه الجائرزة تكون بالشراكة مابين الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والفيفا وذلك لاول مرة في تاريخ الجائزة، وسنكشف لكم في هذا المقال القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية وموعد الحفل والاسماء.
القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية
حالة من البحث العام والمتكرر من قبل الجماهير العالمية لمعرفة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية، وقد أعلنت قنوات بين سبورت القطرية عن نقل حفل الكرة الذهبية مساء اليوم بشكل حصري ومجاني لجميع الجماهير وجاءت علي النحو الاتي:
قناة bein sports news
- تردد القناة: 12264
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
قناة bein sports news علي العرب سات
- التردد: 11566
- القمر الصناعي: العرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
موعد حفل الكرة الذهبية 2024
وتبحث الجماهير عن موعد حفل الكرة الذهبية 2024، وسوف يتم الاعلان عن الفائز مساء اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 علي مسرح دو شاتليه في باريس، وذلك في تمام التاعسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
قائمة اسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024
- النجم الفرنسي كليان مبابي.
- النجم الانجليزى هاري كين.
- النجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.
- النجم البرازيلي فنيسيوس جونيور.
- النجم الفرنسي صاليبا.
- النجم الاسباني كارفخال.
- النجم الانجليزى بوكايو ساكا.
- النجم السويسري جرانيت شاكا.