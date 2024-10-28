شكرا لاهتمامك لمعرفة “مفتوحة HD” القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024 وموعد إقامة الحفل وقائمة المرشحين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أشتدت مُحركات بحث الجماهير في مصر والعالم العربي لمعرفة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية، حيث ستتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة العالمية صوب مسرح دوشاتليه في العاصمة الفرنسية باريس والذي سيكون ملتي للاعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العالم، وشهدت القائمة النهائية غياب كل من ميسي ورونالدو عن الجائزة لاول مرة منذ 30 عام، وذلك باعتبار من اشهر الجوائز الفردية التي يتم منحها للافضل في العام، كما ان هذه الجائرزة تكون بالشراكة مابين الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والفيفا وذلك لاول مرة في تاريخ الجائزة، وسنكشف لكم في هذا المقال القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية وموعد الحفل والاسماء.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

حالة من البحث العام والمتكرر من قبل الجماهير العالمية لمعرفة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية، وقد أعلنت قنوات بين سبورت القطرية عن نقل حفل الكرة الذهبية مساء اليوم بشكل حصري ومجاني لجميع الجماهير وجاءت علي النحو الاتي:

قناة bein sports news

تردد القناة: 12264

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناة bein sports news علي العرب سات

التردد: 11566

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

وتبحث الجماهير عن موعد حفل الكرة الذهبية 2024، وسوف يتم الاعلان عن الفائز مساء اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 علي مسرح دو شاتليه في باريس، وذلك في تمام التاعسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة اسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024