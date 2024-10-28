شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبت الان” تردد قناة ssc الناقلة لحفل الكرة الذهبية علي النايل سات والعرب سات بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم الكثير من المشاهدين وعشاق الرياضة لمعرفة تردد قناة ssc، حيث ان قناة SSC من القنوات الرياضية الهامة التي يكثر البحث عنها في الساعات الاخيرة وذلك لانها الناقل الحصري لبطولة الدورى السعودي ودورى ابطال اسيا، وكذلك العديد من البطولات والدوريات العربية والعالمية، بالاضافة الي ان القناة يسهل استقبالها علي جميع الاقمار الصناعية وذلك من اجل متابعة الكثير من المباريات والدوريات العالمية، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وموعد حفل الكرة الذهبية 2024.

تردد قناة ssc

يبحث العديد من المحبين لكرة القدم لمعرفة تردد قناة ssc، وتعتبر قناة SSC من بين القنوات الرياضية الهامة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي يبحث عنها الجمهور المصري والعربي لمتابعة جميع المباريات والدوريات العالمية والعربية، كما ان القناة تستخدم الاساليب والوسائل التكنولوجية المتطورة في بث ونقل كل ما هو جديد علي الساحة الرياضية، هذا وقد جاء تردد قناة SSC علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC علي العرب سات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

ومن خلال عمليات البحث الاخيرة عن موعد حفل الكرة الذهبية 2024، قمن المنتظر ان تقام مراسم حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الامارات، وستقام هذه الحلفة علي مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل اختيار الافضل في العالم خلال هذا الموسم، وستشهد القائمة النهائية غياب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.