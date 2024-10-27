شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية العربية المتعددة العربسات والنايل سات وبجودة عالية HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تقوم أغلب عمليات البحث الأن من جميع المحافظات المصرية عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024، والتي تصنف كونها قناة المباريات المصرية، والتي تتمكن من إذاعة ونقل جميع مباريات كرة القدم المصرية المتميزة والخارجة في منافسات القارة الإفريقية وحتي المباريات المصرية على الأراضي العربية.

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد قناة اون تايم سبورت نستعرضه لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات كا التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة on time sport 3 أون تايم سبورت

وأنه أيضا يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي من خلال ما يلي في السطور القادمة: