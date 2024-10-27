شكرا لاهتمامك لمعرفة “انقاذ هوليفيرا”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 169 dailymotion والقنوات الناقلة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

من اكثر المسلسلات جماهيرية في السنوات السابقة هو المؤسس عثمان، لذلك تتصدر مُحركات البحث موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 169 dailymotion، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الأخباري “إقرأ نيوز” معرفة موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 169 dailymotion

ارتفعت مُعدلات البحث في الوقت الراهن عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 169 dailymotion، والتي من المفترض عرضها خلال الأسبوع الماضي ولكن اعلنت الشركة المُنتجة عن وقف عرض المسلسل لهذا الأسبوع بسبب الأحداث التي شاهدتها تركيا، ومن المُقرر عرض الحلقة القادمة 169 من المسلسل يوم الأربعاء القادم في تركيا عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، ويتم عرض المسلسل مدبلج يوم الخميس من كل أسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، ويأخذ المسلسل حالة من التصاعد حيثُ نجح أورهان في انقاذ هوليفيرا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

سنقدم لكم من خلال السطور القادمة تردد القنوات الناقلة للمسلسل:ـ

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات بجودة عالية:

التردد الخاص بالقناة هو: 10796.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات بجودة عالية:

التردد الخاص بالقناة هو: 12034.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات بجودة عالية: