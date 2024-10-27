شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل وعرب سات 2024 بجودة عالية hd .. الطبيعة في بيتك والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الكثير من عشاق الطبيعة وأسرارها عن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، وتعد من أبرز القنوات الفضائية الوثائقية الموجودة عبر شاشات التليفزيون تنفرد بمحتوى خاص بها بعيدا عن القنوات الأخرى، لم تستطع أي قناة أن تنافسها، كانت ومازالت الأولى من نوعها، وينعكس ذلك بالطبع على رواج ترددها بشكل يومي عبر محرك البحث لذا نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز تفاصيل التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

وفي إطار الحديث حول تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 عبر نايل وعرب سات، نجدها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تحتوى على مشاهدة تعرض لأول مرة عن حياة البرية واسرار عن الطبيعة لم يكن الإنسان على دراية بها من قبل، بجانب تعيينها مجموعة مميزة من المذيعين والمصورين ، الأمر الذي جعل محتواها ذو جودة عالية لا تنافسها قناة في هذا الامر.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024

مع استمرارنا في الحديث حول تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024، نجد تفاصيله جاءت على النحو التالي:

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024

تعد القناة خيار مثالي أمام الأفراد من أجل معرفة كل ما يريدون عن الطبيعة، لذا يأتي تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024، كما يلي:

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد ناشيونال جيوغرافيك على ياة سات 2024

ومن اجلى استمتاع الأفراد في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد الوطن العربي بالمحتوى المميز للقناة، نعرض لكم فيما يلي تفاصيل تردد ناشيونال جيوغرافيك على ياه سات 2024، والذ جاء على النحو التالي: