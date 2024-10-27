شكرا لاهتمامك لمعرفة “حملها و شاهد مباراة الاهلى VS العين الاماراتى”.. اتردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 بجودة hd صوت وصورة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نعرض لكم من خلال موقعنا الاخبارى ” اقرأ نيوز ” تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 حيث ارتفعت الان عمليات البحث بشدة عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024، وذلك لانها من اهم واكبر القنوات فى الوطن العربي التى تنقل عدد من المباريات المهمة على المستوى القارى والعالمى، ومن خلال موقعنا الان ننقل ونستعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة وبيانات القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 ونظرا لكثرة البحث حول تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 والتزامن مع ارتفاع معدلات البحث لمعرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 حيث انها من اهم القنوات الناقلة لمباراة الاهلى امام العين الاماراتى يوم الثلاثاء المقبل 29 اكتوبر 2024 ، فننا سنعرض لكم كافة التفاصيل فتابعونا.

تردد قناة ابو ظبى على القمر الصناعى نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11526

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ابو ظبي على القمر الصناعى عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11804

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة AD Sport D 2 على القمر الصناعى نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 على القمر الصناعى عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات

اسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد هو: 11804

معدل الترميز هو: 27500

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل التصحيح هو: 3/4

جودة القناة هو: HD.

اهم المباريات عبر ابو ظبي 2024

ومن والجدير بالذكر ان شبكة قنوات ابو ظبى الرياضية سوف تقوم بعرض مباراة الاهلى والعين الاماراتى فى بطولة الانتركونتينتال يوم الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر 2024