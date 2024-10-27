شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ssc الرياضية السعودية عبر الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والعرب سات وبجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث المصريين والعرب الأسيويين عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2024، والتي تعتبر انها واحدة من القنوات التي يفضلها جميع العرب والمتابعين للكرة العالمية والسعودية، وذلك لانها تنقل جميع مباريات كرة القدم الأسيوية والأخص بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

تردد قناة ssc الرياضية السعودية، نستعرضه لكم من خلال السطور القليلة القادمة عبر موقعنا الإخباري إقرأء نيوز، وذلك عبر قناة ssc الرياضية السعودية:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي النايل سات، وجاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: النايل سات.

التردد قناة ssc هو: 12523.

معامل الاستقطاب قناة ssc: عمودي.

معدل الترميز قناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو : 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي العرب سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc : العرب سات.

التردد قناة ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب قناة ssc : عمودي.

معدل الترميز قناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي بدر سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: بدر سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11747.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي سهيل سات، و جاء التردد كالاتي: