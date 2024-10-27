شكرا لاهتمامك لمعرفة أستقبلها لأطفالك: ‎Wanasah Tv.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية لمتابعة افضل الأغاني والبرامج الترفيهية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

‎بشكل متكاثف يتم البحث عن ‎تردد قناة وناسة الجديد 2024 من قبل مجموعة كبيرة من المتابعين الصغار والكبار، هذا نظرا للمحتوى الرائع التي تعمل القناة على تقديمة عبر شاشتها، والمناسب لجميع الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ويتنوع هذا المحتوى من أغاني وبرامج واناشيد، والان خلال موقعنا الاخباري سنعرض لكم ‎تردد قناة وناسة الجديد 2024.

‎تردد قناة وناسة الجديد 2024

‎نظرا لبحث الاباء والامهات الكبير عنه سنعرض لكم الان تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية، حيث يتوفر التردد الخاص بتلك القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويمكنك تنزيلها بكل سهوله لكي يكون باستطاعتك انت واطفالك الاستمتاع بأفضل الأغاني والبرامج والاناشيد الدينية، ويتمثل تردد القناة على النحو الاتي:

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

التردد: 11470، 11430.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

تردد: 11270.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

الطريقة الصحيحة لضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

اليكم الطريقة الصحيحة لضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال والتي تأتي على النحو الاتي:

تبدأ خطوات ضبط القناة بالدخول الي قائمة الاعدادات.

بعد التوجه الي تلك القائمة عليك ان تقم باختيار التثبيت اليدوي.

ومن ثم عليك ان تقم مباشرة باختيار القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت تلك القناة عليه.

وفي الخطوة التي تليها يجب عليك ان تقم بإدخال كافة البيانات الأخرى الخاصة بالقناة.

وفي الخطوة التي تليها يجب عليك ان تقم باختيار القائمة الخاصة بالبحث في القنوات.

واختر قناة وناسة من بين مجموعة القنوات التي سيتم ظهورها امامك.

اضغط على تنزيل.

اغاني قناة وناسة