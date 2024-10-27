شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة mbc masr 2 hd الجديد 2024 على القمر الصناعي العربي المتعدد العرب سات والنايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث جميع من في الوطن العربي عن تردد قناة mbc masr 2 hd، وذلك من أجل متابعة جميع الأفلام والمسلسلات المصرية الحصرية وبجودة عالية، والتي تصنف من ضمن القنوات الكبري في العالم العربي والتي تتمتع بوجود العديد من ألمع الإعلاميين والمذيعين في الشرق الأوسط.

تردد قناة mbc masr 2 hd

ونستعرض لكم تردد قناة mbc masr 2 hd، وذلك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات من خلال السطور القليلة القادمة:

قناة ام بي سي مصر 2 نايل سات

نستعرض لكم تردد ام بي سي مصر 2 على النايل سات في السطور القليلة القادمة:

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11823.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

جودة الصورة هو: HD.

قناة أم بي سي مصر 2 عرب سات

نستعرض لكم تردد ام بي سي مصر 2 على العرب سات في السطور القليلة القادمة:

القمر الصناعي هو: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11919.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الترميزهو: 27500.

جودة الصورة هو: HD.

تردد ام بي سي مصر على النايل سات

نستعرض لكم تردد ام بي سي مصر على النايل سات في السطور القليلة القادمة:

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 12015.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الترميز الخطاء هو: 27500.

جودة الصورة هو: HD.

تردد ام بي سي مصر على العرب سات

نستعرض لكم تردد ام بي سي مصر على العرب سات في السطور القليلة القادمة: