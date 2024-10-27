شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت 1 الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وبجودة صورة عالية HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يقوم العديد من المتابعية لكرة القدم العالمية عن التردد الأول في العالم والوطن العربي والحديث هنا عن تردد قناة بي ان سبورت 1 الجديد 2024،الناقلة لجميع مباريات كرة القدم في العالم والتي تقوم بعرض كافة المباريات الكبري في العالم مثل الدوريات الخمس الكبري وجميع البطولات العالمية.

تردد قناة بي ان سبورت 1

وبالحديث عن تردد قناة بي ان سبورت 1 ونستعرضه لكم من خلال موقعنا الإخباري إقراء نيوز ومن خلال جميع الأقمار الصناعية العربية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة والتي جائنا بها لكم كا التالي:

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي النايل سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص القناة هو: 11013.

معدل الاستقطاب على هو: افقي.

معدل الترميز على هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي سهيل سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة سهيل سات

القمر الصناعي هو: سهيل سات

التردد الخاص القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب على هو: عمودي.

معدل الترميز على هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي عرب سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات