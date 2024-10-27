شكرا لاهتمامك لمعرفة “لف العالم من مكانك” تردد ناشيونال جيوغرافيك على النايل والعرب سات لمتابعة افضل البرامج الوثائقية عن عالمي الطبيعة والحيوان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اشتدت معدلات عمليات البحث الرائجة اليوم من قبل العديد والعديد من محبي وعشاق عالم الطبيعة والحيوان حول معرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك على كلاً من القمر الصناعي النايل والعرب سات ،حبث ان قد يعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك احد اهم القنوات الوثائقية في السنوات الأخيرة، تتصدر مجال تقديم المحتوى الوثائقي والتعليمي والثقافي والتاريخي على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيسي للقناة في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا المقال عبر موقعا الاخباري “إقرأ نيوز” سنرصد لكم تردد ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل والعرب سات تابع معنا هذا المقال.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم عبر نحركات البحخث اليوم حول معرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك على كلاً من القمر الصناعي النايل والعرب سات، كما قد تتميز بفضل محتوها المتميزه حتى بسد احتياجات شريحة واسعة من المشاهدين المهتمين بالأفلام والبرامج الوثائقية، سواء كانت علمية أو توعوية أو ثقافية، كما تولي القناة اهتمامًا خاصًا بالبرامج التي تستكشف الطبيعة والحياة البرية، فضلًا عن رحلات الفضاء التي تسلط الضوء على ما يحدث خارج الغلاف الجوي، قد جاءت الترددات على النحو التالي..

تردد ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك

وبالنسبة للبرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك، فقد جاءو على الحو التالي..