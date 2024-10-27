شكرا لاهتمامك لمعرفة “خلي ولادك يتفرجوا على لولو” .. تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات بجوده HD لمُتابعة أقوى الأناشيد الجديدة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتسائل عدد كبير من أولياء الأمور عن ‎تردد قناة وناسة نايل سات، حيثُ أن قناة وناسة من أفضل القنوات التي تجمع ما بين الترفيه والتعليم، لذلك فإنها تحظى بجماهيريه كبيره على مستوى أنحاء الوطن العربي، وتعمل على بث محتواها بشكل مجاني تماماً، وهذا بصوره نقيه وواضحه، كما أنها تعمل على جذب إنتباه الأطفال من خلال الرسوم المتحركه ذات الألوان المختلفه، وإليكم عبر السطور التاليه من موقعنا “إقرأ نيوز” نتعرف معاً على تردد القناه بالإحداثيات الأخيره، على جميع الأقمار الصناعيه.

‎تردد قناة وناسة نايل سات

بعد الرغبه الكبيره من جانب الكثير من الآباء والامهات، للحصول على ‎تردد قناة وناسة نايل سات، ققرنا أن نعرضه لكم بشكل تفصيلي، ولكن أولاً نتحدث على مميزات وناسة التي جعلتها رقم 1 في عالم الأطفال، ومن اهم المميزات، أنها تقوم بعرض محتوى تعليمي بشكل بسيط يتفهمه الأطفال بمختلف أعمارهم، مثل الأساسيات الهامه باللغه العربيه والإنجليزيه، كالحروف والأرقام، بالإضافه إلى توجيه النصائح عن طريق الأناشيد، وخاصةً من شخصية لولو التي نالت على إعجاب جميع الأطفال، وجاء تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي :

التردد هو : 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : عمودي.

الجوده الخاصه بقناة وناسه على نايل سات هي : HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يكون التردد هو : 11270.

اما عن معدل الترميز هو : 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

الجوده الخاصه بقناة وناسه على عرب سات هي : HD.

أغاني قناة وناسة

من بين أكثر الأغاني شهره على قناة وناسة، تكون أغاني لولو، وجاءت معظمها على النحو التالي :