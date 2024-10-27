شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة وناسة على القمر الصناعى النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ترددات قناة وناسة من أكثر الترددات بحثا على جميع محركات البحث من قبل الكثير من الأمهات والاباء، باعتبار قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التى تقوم بعرض برامج الكارتون الجاذبة للأطفال، والأغاني المميزة أيضا، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

قناة وناسة

وكان البحث يتداول من قبل الكثير عن قناة وناسة والترددات الخاصة بها على الأقمار الصناعية المختلفة لكى يتمكنوا من ضبط القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، فا اليكم باينات تردد قناة وناسة على القمر الصناعى النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة: 11430.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

واذا كنت تريد تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة وناسة الجديد على التلفاز

وعليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى: