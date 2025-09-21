نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إزالة العوائق بمحيط مدرسة ترسا الجديدة بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة تذليل جميع العقبات أمام تشغيل مدرسة ترسا الجديدة بحي الطالبية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي في أفضل صورة ممكنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم لنجاح المنظومة التعليمية.

وقد تضافرت جهود حي الطالبية وقسم شرطة الطالبية وشرطة المرافق والإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، حيث تم رفع ما لا يقل عن ٢٠٠٠ سيارة وموتوسيكل وتوك توك متهالكه من محيط المدرسة إلى جانب الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية للمدرسة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

كما شملت الأعمال تمهيد ورصف الطريق المؤدي إلى المدرسة بما يضمن وصول الطلاب وأولياء الأمور إليها بسهولة ويسر، وهو ما انعكس بصورة إيجابية ونال إشادة واسعة وإعجاب ودهشة من الأهالي وأولياء الأمور لسرعة الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن ما تم في مدرسة ترسا الجديدة يمثل نموذجًا للتنسيق المثمر بين مختلف أجهزة الدولة، ويعكس إرادة قوية في دعم العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

شهدت الأعمال متابعه من السيد حامد سلامه رئيس حي الطالبية والإدارات والجهات المعنية.

FB_IMG_1758479144273

FB_IMG_1758479131319

FB_IMG_1758479127789

FB_IMG_1758479123350

FB_IMG_1758479120968