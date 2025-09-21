نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني 200 عام: قرنان من الريادة الطبية والإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس الكلية الشهري، الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، بحضور وكلاء الكلية، المدير التنفيذي للمستشفيات ونوابه، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

استهل عميد الكلية الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس وجميع منسوبي الكلية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا موفقًا، ومؤكدًا على متابعته الدقيقة لاستعدادات الكلية والأنشطة المصاحبة، مع التشديد على ضرورة ضمان بداية قوية للعملية التعليمية منذ اليوم الأول، واستقبال الطلاب الجدد عبر أنشطة تعريفية تساعدهم على الاندماج والتعرف على قطاعات الكلية والمستشفيات. كما تقدم بالتهنئة للأستاذ الدكتور حسام حسني لتوليه منصب المدير التنفيذي للمستشفيات.

وناقش المجلس أعمال اللجنة المنظمة لاحتفالية مرور 200 عام على تأسيس قصر العيني في عام 2027، والتي اقترحت إصدار عملة تذكارية وطابع بريد رسمي بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن الاحتفالية تمثل لحظة فخر لكل مصري ينتمي للمجتمع الطبي، وفرصة لإبراز التاريخ العريق والرسالة المستمرة لقصر العيني، مشددًا على العمل لتنظيم احتفال يليق بمكانة الكلية.

كما أحيط المجلس علمًا بانعقاد احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض في 22 و23 سبتمبر الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث دعا العميد أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة الأمان والجودة يمثل ركيزة أساسية لتقديم رعاية صحية متقدمة.

واستعرض المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر بقيمة 124 مليون جنيه لدعم تطوير مركز رعاية الحالات الحرجة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير تجهيزات طبية حديثة وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد شراكة حقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية.

وفي مجال التعليم والتدريب، تم الإعلان عن إطلاق برنامج تدريبي عملي لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة بمشاركة نحو 1200 طالب داخل أقسام الكلية المختلفة لمدة شهر كامل، بهدف صقل المهارات العملية وتعزيز الخبرات السريرية. كما استعرض المجلس استقبال العميد لطلاب الثانوية العامة المرشحين للعام الجامعي الجديد ضمن لقاءات تعريفية وتوجيهية.

وفي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقش المجلس نتائج عدد من القوافل الطبية التي شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية خلال يوليو وأغسطس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومديرية الشؤون الصحية، والتي قدمت خدمات طبية مجانية شاملة وتوعوية.

أما في قطاع الدراسات العليا والبحوث، فقد تمت متابعة المشروعات البحثية الجارية، إضافة إلى استعراض إنجازات المستشفيات في شهري يوليو وأغسطس، التي شملت افتتاح وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى أبو الريش الياباني، وتطوير وحدة الطوارئ وعمليات جراحة التجميل، وتدشين مشروع الميكنة الكاملة للمعامل، إلى جانب تطوير مستشفى الطوارئ وافتتاح وحدة الغسيل بمستشفى أبو الريش.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على التبرعات الخاصة بشهر سبتمبر، ووجه الأستاذ الدكتور حسام صلاح الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة في دعم الكلية والمستشفيات.