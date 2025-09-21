نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماية البحيرات يعلن إنجازًا نوعيًا بتجديد مزرعة الزاوية السمكية وإنشاء مركز تدريبي متكامل بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حماية البحيرات يعلن إنجازًا نوعيًا بتجديد مزرعة الزاوية السمكية وإنشاء مركز تدريبي متكامل بكفر الشيخ

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برئاسة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، عن إنجاز نوعي جديد في قطاع الاستزراع السمكي، من خلال تجديد مزرعة الزاوية السمكية بمركز الحامول – محافظة كفر الشيخ، وإنشاء مركز تدريبي متكامل بها، لتصبح نموذجًا رائدًا يجمع بين الإنتاج والتدريب والتطوير وفق المعايير الدولية.

تطوير شامل للمزرعة السمكية

شمل مشروع التجديد تحديث أنظمة الاستزراع المختلفة، تطوير المفرخ السمكي وصالة الفرز، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية للمزرعة.

وأكد اللواء فرحات أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وخطط التنمية المستدامة، بما يساهم في تعظيم الإنتاج السمكي وتطوير القطاع على أسس علمية حديثة.

إنشاء مركز تدريبي لتأهيل الكوادر

تم إنشاء مركز تدريبي حديث داخل المزرعة ليكون نواة لتأهيل الشباب والكوادر الفنية وطلاب الجامعات، مما يعزز قدراتهم على العمل بفعالية في قطاع الاستزراع السمكي.

كما سيسهم المركز في دعم التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل دور مصر الريادي في هذا المجال، خصوصًا على مستوى القارة الأفريقية.

شراكة مع الوكالة اليابانية JICA

أوضح المدير التنفيذي للجهاز أن المشروع النموذجي تم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ما ساعد على إدخال تقنيات متطورة مثل:

تحسين جودة الزريعة.

مراقبة المياه وإدارتها.

تطوير نظم التغذية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات عززت من جاهزية المزرعة لتصبح مركزًا متكاملًا يجمع بين الإنتاج والتدريب على المستوى الدولي.

تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

اختتم اللواء فرحات تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز يواصل العمل على رفع كفاءة المزارع السمكية التابعة له، بما يعزز من الأمن الغذائي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيدًا بجهود العاملين الذين نفذوا خطة التطوير في زمن قياسي.