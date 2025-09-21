نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلامة الغذاء: 165 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. وتكثيف الحملات التفتيشية لحماية المستهلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلامة الغذاء: 165 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. وتكثيف الحملات التفتيشية لحماية المستهلك

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34 لعام 2025، عن الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، والذي رصد جهود الهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، دعم الصادرات الغذائية، وحماية صحة المستهلكين من خلال حملات تفتيشية مكثفة في مختلف المحافظات.

صادرات غذائية بـ 165 ألف طن إلى 177 دولة

كشف التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3610 رسالة بنحو 165 ألف طن صادرة عن 1333 شركة مصرية، تضمنت نحو 650 صنفًا من المنتجات الزراعية والغذائية.

الخضراوات: تصدرت البطاطا الحلوة بـ 12 ألف طن، تلتها الفاصوليا والبطاطس بـ 5 آلاف طن لكل منهما.

تصدرت البطاطا الحلوة بـ 12 ألف طن، تلتها الفاصوليا والبطاطس بـ 5 آلاف طن لكل منهما. الفواكه: جاء الرمان أولًا بـ 8 آلاف طن، ثم المانجو بـ 6 آلاف طن، والفراولة بـ 5 آلاف طن.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، السودان، اليمن والمغرب كانت على رأس الدول المستوردة ضمن 177 دولة استقبلت الصادرات المصرية.

أبرز الموانئ التصديرية

ميناء سفاجا: 570 رسالة غذائية مصدرة

ميناء الإسكندرية: 555 رسالة

مطار القاهرة الدولي: 440 رسالة

كما أصدرت الهيئة 940 شهادة صحية للتصدير بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

مشاركة دولية في معرض صحاري 2025

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معرض صحاري 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال ورشة عمل بعنوان "فرص التجارة الزراعية في سياق الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة"، حيث تم استعراض دور الهيئة في تعزيز سلامة واستدامة المنتجات الزراعية المصدرة ودعم المصدرين المصريين للوصول إلى الأسواق العالمية.

معاينة مخازن التغذية المدرسية

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قامت الهيئة بمعاينة 22 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية في عدة محافظات من بينها: القاهرة، القليوبية، أسوان، أسيوط، المنيا، الغربية، دمياط والبحيرة، لضمان مطابقة المنتجات الغذائية لمعايير الجودة والسلامة.

تكثيف الحملات التفتيشية بالمحافظات

نفذت الهيئة، بتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملات تفتيشية مكثفة في مختلف المحافظات شملت آلاف المنشآت الغذائية. وأسفرت الجهود عن:

إعدام كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، معلبات، مخللات).

ضبط منشآت غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية صحة المستهلك.

دعوة المواطنين

تهيب الهيئة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة عبر: