نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة والجلالة تبحثان آفاق التعاون في البرامج الأكاديمية والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المشترك بين الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أستقبلت جامعة القاهرة وفدًا رفيع المستوى من جامعة الجلالة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجانبين.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات من بينها: تبادل الخبرات في مختلف المجالات، ودعم الأبحاث والمشروعات البحثية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في البرامج التدريبية وخدمة المجتمع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية.

حضر اللقاء من جامعة الجلالة: الدكتور ايهاب السيد حسنين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الاكاديمية، والدكتورة سلمى دوارة، مستشار رئيس الجامعة للقطاع الصحي، الدكتورة جيهان غنيمي، عميد كلية التمريض، الدكتور سمير الجزار، عميد كلية العلاج الطبيعي، الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية، الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي، الأستاذ مهاب صالح، مدير عام إدارات تنمية الأعمال، الأستاذ محمد الشرقاوي، مدير إدارة الإعلام بالجامعة.

ومن جامعة القاهرة، حضر اللقاء الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محسن صالح عميد كلية الاثار، ود.أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، ود.عصام أمين عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، ود. جبرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن اعتزازه بالتواجد داخل جامعة القاهرة، قائلًا: "إنه لشرف كبير أن نكون اليوم في جامعة القاهرة، هذا الصرح العريق الذي يخرج العلماء والخبراء الذين نفتخر بهم جميعًا، ويسعدنا كذلك أن نستقبل في جامعة الجلالة سفراء من أساتذة جامعة القاهرة المتميزين، لنواصل معًا رسالتنا المشتركة في دعم التعليم والبحث العلمي.

ووجّه الدكتور الشناوي، التهنئة إلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة بدء الدراسة في جامعة القاهرة الأهلية، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح، كما أكد تطلعه لزيادة التعاون بين الجامعتين في مجالات التبادل الأكاديمي والبحثي.

وأشار رئيس جامعة الجلالة، إلى الشراكة الفريدة بين الجلالة وجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، باعتبارها الأولى من نوعها في مصر، والتي تتيح لطلاب جامعة الجلالة الحصول على برامج دراسية مميزة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعليم الدولي داخل مصر.

وأضاف: "إن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتجاوز حاجز 130 جامعة، وهو ما يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التعليم العالي والتوسع في مجالاته.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور الشناوي الدعوة الرسمية إلى رئيس جامعة القاهرة لحضور حفل تخرج الدفعة الثانية لجامعة الجلالة والمقرر عقده يوم 25 سبتمبر الجاري.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بوفد جامعة الجلالة، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات المصرية يُمثل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية والبحثية، مشددًا على أن جامعة القاهرة تضع دائمًا خبراتها في خدمة الجامعات الوطنية بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، علي أن الشراكات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات المصرية والأجنبية، ومنها ما تقوم به جامعة الجلالة مع جامعة ولاية أريزونا الامريكية، تُعد نموذجًا متميزًا يُسهم في تطوير جودة التعليم العالي في مصر.

وفي ختام اللقاء، وقّع الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، ودعم الأبحاث والمشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية، بالإضافة إلى فتح آفاق للتبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين.

وعقب التوقيع، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجامعتين، في تأكيد رمزي على قوة الشراكة والتعاون المستقبلي بينهما، بما يعكس الحرص المشترك على بناء جسور التعاون المثمر الذي يخدم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.