نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع تقديم طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير إجراءات التقديم والكشف الطبي لطلاب الثانوية العامة المرشحين للقبول بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من مكتب التنسيق، رافقه الدكتور احمد الصاوى عميد الكلية،والدكتور محمد عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته، شدّد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة على تيسير جميع إجراءات التقديم وتوفير الدعم اللوجستي للطلاب وأولياء امورهم بما يضمن تذليل كافة العقبات وإنهاء اجراءات التقديم بسهولة.

كما حرص الدكتور العجوز على التفاعل مع الطلاب وأولياء أمورهم، حيث استمع إلى استفساراتهم وأجاب عنها، مؤكدًا أن رسالة الجامعة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل التدريب العملي، البحث العلمي، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، موضحًا أن الجامعة تقدم نموذجًا متميزًا للتعليم التكنولوجي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي والتدريب الميداني.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريجين يمتلكون القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال برامجها المتخصصة التى تواكب احتياجات الدولة المصرية.