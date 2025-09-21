نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يرحب بالطلاب ويهنئ منتسبي الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، وكذلك هنأ جميع منسوبيها؛ بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا اعتزازه بما حققته الجامعة من إنجازات خلال الأعوام الماضية، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات المتميزة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، اكد الدكتور العجوز ان انطلاقة العام الدراسي تمثل فرصة جديدة لتعزيز التميز والتفوق، داعيًا جميع الطلاب إلى استثمار ما توفره الجامعة من إمكانات أكاديمية وبحثية وتقنية لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم بما يسهم في بناء مستقبلهم وخدمة مجتمعهم.

واضاف رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة فى تأهيل جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.

وفي ختام تهنئته، عبّر رئيس الجامعة عن أمنياته بأن يكون هذا العام الدراسي عامًا مليئًا بالإنجازات، والتميز والإبداع لجميع منتسبى الجامعة،مشيرًا إلى سعى الجامعة إلى ترسيخ مكانتها كصرح علمي رائد يسهم في بناء جيل متميز، قادر على الإبتكار والمنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية،متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.