نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون مشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور السيد العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية،وذلك في إطار حرص مؤسسات التعليم العالي على تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، والتعاون في تنفيذ مشروعات بحثية وتكنولوجية مشتركة، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف رفع كفاءة الطلاب والباحثين، بما يسهم في دعم الإبتكار وريادة الأعمال، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعتين.

وأكد الدكتور العجوز رئيس الجامعة،أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية لتطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية والإحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة المنوفية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أشاد الدكتور القاصد رئيس جامعة المنوفية،بجهود جامعة الدلتا التكنولوجية وبرامجها التكنولوجية المتطورة، مؤكّدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل بين الجامعات المصرية ويعزز من دورها في خدمة المجتمع وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة تحديات المستقبل

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزام الجامعتين بتفعيل الشراكات الإستراتيجية التي تدعم التطوير المستمر للتعليم العالي والبحث العلمي، وتواكب تطلعات الدولة المصرية لبناء جيل قادر على قيادة المستقبل.