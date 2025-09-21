نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي العاملين بالسد العالي ويؤكد استمرار التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، بمهندسي وفنيي الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارته لمحافظة أسوان.



واستعرض الوزير خلال اللقاء أعمال وأنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية، وتطوير برنامج رصد ومتابعة السد العالي باستخدام أحدث أجهزة القياس العالمية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية للمنشآت، وتأهيل مخازن صيانة خزان أسوان، وإحلال وتجديد المعدات النهرية، ورفع كفاءة منظومة بوابات التشغيل والصيانة.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن تأهيل وصيانة هذه المنشآت يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. وشدد على المتابعة المستمرة لرصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار 24 ساعة، لضمان الحفاظ على كفاءة تشغيل المنظومة.



وأشاد الوزير بجهود العاملين بالسد العالي، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من عمل مخلص ومتواصل لخدمة البلاد، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للعاملين، وخاصة الشباب منهم، من خلال نقل الخبرات وتوفير التدريب اللازم وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لهم.

كما وجه وزير الري بمواصلة أعمال الصيانة الدورية لكافة عناصر المنظومة، ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية في أعمال الرصد والتشغيل، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الهيئة لمواجهة تحديات المستقبل.

وشدد الدكتور سويلم على أن السد العالي يمثل “حكاية شعب” آمن بقدراته وتحدى الصعاب بإرادة لا تلين، ليصبح رمزًا لقدرة المصريين على البناء والإنجاز، وحجر الزاوية في منظومة إدارة الموارد المائية وحماية الأمن المائي والاقتصادي لمصر. وأكد أن الوزارة ماضية في الحفاظ على هذا الكيان العظيم وتطوير قدراته بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية، ليستمر شاهدًا على التنمية ورمزًا ملهمًا للأجيال القادمة.

جانب من اللقاء

