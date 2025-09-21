نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يعقد مؤتمرًا صحفيًا ويكرم الإعلاميين المتميزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مؤتمرًا صحفيًا مع نخبة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي، وذلك بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، حيث أعرب عن ترحيبه الحار بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز جسور التواصل بين الجامعة ووسائل الإعلام.

وخلال المؤتمر، قام الدكتور السيد قنديل بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في نقل رسالة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها، مشيدًا بما قدموه من تغطيات إعلامية ساهمت في إبراز الصورة الحقيقية للجامعة كمنارة للعلم والإبداع.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: "يسرّ جامعة حلوان أن ترحب بكم في هذا اللقاء المميز الذي يجمعنا اليوم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، ولتكريم نخبة من الزملاء الصحافيين والإعلاميين الذين كان لهم دورًا بارزًا في نقل صورة الجامعة إلى المجتمع، وتوثيق فعالياتها وإنجازاتها بكل مهنية وموضوعية."

وأضاف: "إن هذا اللقاء هو تعبير صادق عن امتناننا العميق لجهودكم في دعم الرسالة التعليمية والثقافية التي تحملها جامعة حلوان. وقال: شكرًا لكم على حضوركم، وشكرًا لكم على دعمكم المستمر. فأنتم شركاء النجاح، وصوت الجامعة بأمانة وإخلاص إلى جمهورها."

عقد اللقاء بحضور قيادات الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ سيد عطا أمين عام الجامعة الأهلية، الأستاذ هشام رفعت أمين جامعة حلوان المساعد لشئون التعليم والطلاب.