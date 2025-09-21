نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس عين شمس في بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث قام اليوم بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارتي عين شمس والسلام التعليميتين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

تفقد مدارس عين شمس

استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، والتي تضم نحو 1200 طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على استلام الطلاب للكتب الدراسية ومتابعة الكثافات داخل الفصول.

كما توجه إلى مدرسة محمود خاطر الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والتي تضم 1295 طالبًا وطالبة، حيث تفقد فصول الصف الأول الابتدائي واطمأن على انتظام تسليم الكتب الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول، كما تابع الكثافة الطلابية داخل الفصول.

حوار مع الطلاب والمعلمين

خلال الجولة، حرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع عدد من الطلاب حول بداية العام الدراسي، داعيًا إياهم إلى الاجتهاد والالتزام منذ اليوم الأول لتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

كما أجرى حوارًا مع معلمات مادة اللغة العربية بالمدارس، حيث أكدن أن المناهج الجديدة تتميز بالبساطة والوضوح، مشيرات إلى أن وجود كتب التقييمات يساعدهن على أداء مهامهن بسهولة وكفاءة أكبر.

توجيهات الوزير للمعلمين

وشدد الوزير خلال حديثه مع المعلمين على ضرورة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب منذ المراحل الأولى، باعتبارها الأساس لبناء شخصية تعليمية قوية، كما أكد أهمية مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ بما يضمن تحقيق أفضل معدلات التحصيل العلمي.

جولة في مدارس السلام التعليمية

وفي إطار جولته، توجه الوزير إلى مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية التابعة لإدارة السلام التعليمية، حيث التقى بعدد من أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لنجاح أبنائهم.

كما تفقد الوزير الفصول الدراسية بالمدرسة واطمأن على انتظام سير الدراسة داخلها، فضلًا عن مراجعة مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المقررة، بما يضمن انطلاق الدراسة بشكل منظم ودون معوقات.

إشادة بجاهزية المدارس

وفي ختام جولته، أشاد الوزير بانتظام حضور الطلاب منذ اليوم الأول وجاهزية المدارس من حيث التجهيزات والالتزام، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تسهم في نجاح العملية التعليمية.

جولات ميدانية مستمرة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول، بما يرسخ الانضباط والجودة في العام الدراسي الجديد.