نائب: جهود الرئيس السيسى وضعت القضية الفلسطينية مجددا على أجندة المجتمع الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 04:17 مساءً - أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجسّد بوضوح متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، ويؤكد المكانة المحورية التي تحتلها مصر في صياغة السياسات الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح عتمان أن ما تضمنه الاتصال من مناقشة مستفيضة لمستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة مخرجات القمة الافتراضية الأخيرة، فضلًا عن التنسيق بشأن مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، يعكس بوضوح التقدير الدولي للدور المصري، وحرص القيادة السياسية على إعادة تحريك هذا الملف الحيوي بعد سنوات من الجمود.