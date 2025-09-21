نائب: جهود الرئيس السيسى وضعت القضية الفلسطينية مجددا على أجندة المجتمع الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 04:17 مساءً - أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجسّد بوضوح متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، ويؤكد المكانة المحورية التي تحتلها مصر في صياغة السياسات الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضح عتمان أن ما تضمنه الاتصال من مناقشة مستفيضة لمستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة مخرجات القمة الافتراضية الأخيرة، فضلًا عن التنسيق بشأن مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، يعكس بوضوح التقدير الدولي للدور المصري، وحرص القيادة السياسية على إعادة تحريك هذا الملف الحيوي بعد سنوات من الجمود.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية الدولية لم تكن لتحدث دون التحرك المصري المستمر، وجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإحياء مسار التسوية الشاملة والعادلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف النائب عادل مأمون أن التعاون المصري الفرنسي في هذا الإطار يؤكد وجود رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والتوترات الإقليمية، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة الحلول، لا مجرد طرف في الأزمات.
وختم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في أداء دورها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة دوليًا، وعلى رأسها فرنسا، التي تربطها بمصر علاقات متينة قائمة على الاحترام والتفاهم المشترك.