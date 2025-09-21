نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يكرم مدير هندسة وادي النقرة تقديرًا لجهوده في مواجهة التعديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس محسن قبيسي مدير هندسة ري النقرة، تقديرًا لجهوده المتميزة في مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بمنطقة وادي النقرة، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضمن فعاليات جولة الوزير الميدانية بالمحافظة اليوم الأحد.

وأكد الوزير أن وزارة الموارد المائية والري تقف صفًا واحدًا خلف جميع مهندسيها والعاملين بها، وتوفر لهم الدعم الكامل لأداء مهامهم بكل حزم وانضباط، مشددًا على أن الدولة لن تسمح مطلقًا بوجود مخالفات أو اعتداءات قد تؤثر على كفاءة إدارة الموارد المائية أو تضر بحقوق المنتفعين الملتزمين.

ووجه الدكتور سويلم الشكر لمحافظة أسوان والأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة العدل، على ما يقدمونه من تعاون وتنسيق مع أجهزة الوزارة في مواجهة كافة أشكال التعديات، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التكريم يعكس سياسة الوزارة في دعم مهندسيها وأبنائها في مواقع العمل الميداني، وتوفير الحماية الكاملة لهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الموارد المائية المصرية وحقوق ملايين المزارعين والمنتفعين.

يُذكر أن المهندس محسن قبيسي كان قد تعرض لاعتداء من بعض المنتفعين خلال قيامه بإزالة تعديات على أراضٍ بزمام وادي النقرة، حيث تحركت الوزارة فورًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتعدين، حفاظًا على كرامة العاملين بها وضمان استمرار دورهم الوطني في حماية الموارد المائية.