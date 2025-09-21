نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 15 طنًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر وثلاجة غير مرخصين بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 15 طنًا من الدواجن ومقطعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مخزنة داخل ثلاجة ومجزر غير مرخصين بمدينة كرداسة، وذلك خلال حملة مشتركة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين ومجلس مدينة كرداسة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذه الضبطية تأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في مواجهة الغش التجاري ومحاولات التلاعب بالمواد الغذائية، مشددًا على أن صحة المواطن ستظل دائمًا على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

وأضاف المحافظ أن الحملات الرقابية أثبتت فاعليتها خلال الفترة الماضية في كشف العديد من المخالفات، وهو ما يعكس حالة اليقظة والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقدرتها على حماية المجتمع من السلع غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الحملات ستستمر بوتيرة مكثفة لحماية المستهلك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة، لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

هذا وقد تمت الحملة بحضور العميد عدلي الجمال والعقيد أحمد نصر من مباحث تموين الجيزة، تأكيدًا على التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة مواصلة جهودها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي محاولات لطرح سلع غير مطابقة أو ضارة بالمستهلك.

