الرياض - كتبت رنا صلاح - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين للمرحلة التجنيدية الأولى يناير 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي استعرض فيه تفاصيل وتوقيتات انضمام الدفعة الجديدة.

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين يناير 2026

تقرر استقبال الشبان اعتباراً من السبت 27 سبتمبر 2025 وفق الفئات المختلفة، حيث يشمل القرار مواليد الفترة من أول مايو حتى 31 أغسطس من جميع السنوات حتى 2005 من خريجي المؤهلات العليا الحاصلين على شهاداتهم من فبراير حتى يوليو 2025، إضافة إلى خريجي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والعلوم الطبية المساعدة ممن أنهوا فترة الامتياز.

كما يشمل القبول حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة وغير الحاصلين على مؤهلات، وفق جداول زمنية محددة لاستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة وإجراء الكشف الطبي عليهم في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2025، على أن يلتزم المتقدمون بتقديم المستندات المطلوبة ومن بينها بطاقة الرقم القومي وأصل المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية.

أكدت إدارة التجنيد على أهمية التقدم بالمستندات المؤيدة للإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء، وشددت على ضرورة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج مصر، كما أتاحت الإدارة خدمات إلكترونية واستعلامات عبر موقعها الرسمي وخطوطها الهاتفية لتيسير الإجراءات على الشباب بالداخل والخارج.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على استكمال صفوفها بالمجندين الجدد وفق القوانين المنظمة.