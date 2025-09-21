نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة مشددًا على أن الرسالة الأساسية للمبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

كما أكد "النجار" أن محافظة الجيزة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، مضيفًا: "نعمل على وصول رسالة المبادرة إلى كل قرية ومدينة داخل المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية."

وثمّن المحافظ المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الديني والوطني ومواجهة الفكر المتطرف، وداعيًا إلى تكاتف الجهود المجتمعية لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تُقام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة السادة الأئمة وعدد من شباب اتحاد "بشبابها"، إلى جانب حضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد فعاليات التدشين السيد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة بالإنابة عن السيد محافظ الجيزة والذي أكد أن المبادرة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في مواجهة التطرف ونشر الفكر المستنير مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح فعالياتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية.

من جانبه، قال فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: "المبادرة تجسد دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتشددة حيث تعالج اكثر من ٤٠ قضية تمس واقع المجتمع المصري منها قضايا سلوكية واجتماعية واخري دينية بهدف بناء وعي جديد يواجه التطرف والغلو ويعزز القيم النبيلة ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك."، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة لمدة عام وسوف يتم ستنظم سلسلة من اللقاءات والبرامج التوعوية الموجهة للشباب والطلاب وأفراد المجتمع.