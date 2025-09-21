نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تمثل مصر في اجتماع "الكومسيك" بتركيا لبحث السكن اللائق للفقراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت مصر، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة عمل "الكومسيك" المعنية بالتخفيف من حدة الفقر، والذي استضافته تركيا تحت عنوان "السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

ومثّل الوزارة في الاجتماع الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث استعرضت الجلسات مسودة تقرير حول أوضاع السكن للفقراء في الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب مناقشة دراسات حالة وتجارب دولية ناجحة، وصياغة توصيات سترفع إلى الدورة الوزارية الحادية والأربعين للكومسيك.

وخلال الجلسة، قدّم الدكتور سعدة عرضًا شاملًا للتجربة المصرية في تحسين ظروف السكن للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن توفير المسكن اللائق يمثل أولوية وطنية تنفذ وفق الدستور والقوانين، وبشراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع وضع المستفيدين في صدارة الاهتمام.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج الرئاسية التي استهدفت رفع مستوى معيشة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال تحسين جودة المساكن والمرافق وكفاءة الطاقة، مع مراعاة معايير الإتاحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد السجل الاجتماعي الموحّد كآلية دقيقة لتحديد المستفيدين مع الحفاظ على سرية بياناتهم.

كما أوضح أن وزارة التضامن تعمل في إطار منظومة حوكمة واضحة تتضمن معايير شفافة، ولجان تنفيذ، وآليات تظلّم لضمان الانضباط ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يضمن استدامة النتائج.

وتأتي مشاركة مصر في إطار التزامها بدعم جهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC) في مجال مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.

