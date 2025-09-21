نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إطلاق الفعاليات الشعبية لمبادرة "صحح مفاهيمك "بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف اليوم عن إطلاق الفعاليات الشعبية لمبادرة "صحح مفاهيمك "بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا بحضور عدد كبير من الوزراء، وعدد كبير من القيادات الدينية والفكرية، وممثلي الوزارات والهيئات المشاركة، في إطار جهود الدولة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي،

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الأوقاف يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك": صناعة إنسان مصري قوي يواجه الانحراف والتطرف



وأعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إطلاق المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك" تحت شعار: "إنسان مصري قوي"، مؤكدًا أنها ثمرة عمل متواصل لغرفة عمليات انعقدت على مدار شهور مضت، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، حيث جرى خلالها رصد السلوكيات غير الأخلاقية في المجتمع، وطرح حلول ومعالجات عملية للتصدي لها.

إطلاق شعبي من العاصمة الإدارية

وقال الأزهري، إن خلال الإطلاق الشعبي لمبادرة صحح مفاهيمك، من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المبادرة تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعتمد على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وأشكال إعلامية مختلفة؛ ما يسهم في إيصال الرسالة.

قضايا وسلوكيات مستهدفة

وأشار إلى أن المبادرة تتناول عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

وأوضح الأزهري أن الحملة تتضمن التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح الوزير أن المبادرة لا تقتصر على المساجد ودروسها، بل تمتد إلى المدارس والجامعات وكافة الوزارات والهيئات المعنية، في إطار مشروع وطني متكامل يستهدف بناء الإنسان المصري على أسس راسخة.

وتوجه الأزهري بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتوجيهه مراكز الشباب بتبني المبادرة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لتعميمها في طابور الصباح بالمدارس، إلى جانب وزارات الثقافة والصحة والتضامن الاجتماعي والبيئة والعدل والشئون النيابية وغيرها من مؤسسات الدولة المشاركة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن عمليات الرصد السابقة كشفت عن عدد من السلوكيات السلبية، وقد جرى إعداد خطة عمل لمواجهتها تستمر لمدة عام كامل يُحسب من تاريخ إطلاق المبادرة.

وأكد أن الهدف الأسمى للمبادرة هو الانطلاق نحو صناعة إنسان مصري قوي، يتسلح بالإيمان والعلم والإبداع، ويكون أقدر على مواجهة التحديات من مخدرات وإدمان وفشل وإهمال، لافتًا إلى أن التدين الصحيح هو الذي يصنع الحضارة ويُطلق الطاقات نحو المستقبل.

واختتم الأزهري كلمته بترديد الشعار مع الحضور: "إنسان مصري قوي".