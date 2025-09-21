أخبار مصرية

رئيس المعاهد الأزهرية.. يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المعاهد الأزهرية.. يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر الأزهري، حيث تابع انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وتأكد من جاهزية الفصول وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن انطلاقًا متميزًا للدراسة.

وأوضح رئيس القطاع أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أعدّ العدة مبكرًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث جرى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز الفصول والمعامل والملاعب، إلى جانب عقد برامج تدريبية للمعلمين والإداريين، بما يضمن انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد أن الأزهر الشريف ماضٍ في مسيرته لتخريج أجيال تحمل رسالة الوسطية والاعتدال، مشددا بأنه لن يسمح أن يضيع يوم من عمر طلابنا هباءً، فكل دقيقة داخل المعهد هي استثمار في بناء مستقبلهم، وصناعة أمل لوطنهم وأمتهم.

وأضاف الشيخ "عبد الغني": رسالتي لأبنائي الطلاب أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يجعلوا من هذا العام الدراسي نقطة انطلاق نحو التميز، فالعلم هو سلاحكم، والأخلاق هي تاجكم، وبهما معًا تصنعون الفارق وتحققون الريادة للأزهر وللوطن، موجها الشكر للمعلمين وأولياء الأمور على ما يبذلونه من جهد في دعم المسيرة التعليمية.

وفي ختام جولته، هنأ أبناءه الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا موفقًا مليئًا بالعلم والعمل والإنجاز، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

