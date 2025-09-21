نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد مشروعات وادي النقرة بأسوان ويشيد بتحسن حالة الري ونجاح الموسم الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري جولته بمحافظة أسوان، حيث تفقد اليوم الأحد زمام منطقة وادي النقرة لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بالمنطقة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية خلال الموسم الصيفي بعد تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة التي انعكست على رضا المزارعين وتضاعف إنتاجية المحاصيل، وعلى رأسها القمح.

ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث قاما بجولة شملت ترعة وادي النقرة الرئيسية ومحطة الرفع رقم (1). والتقى الوزير بعدد من المزارعين ورئيس رابطة مستخدمي المياه على الترعة، الذين أعربوا عن تقديرهم للتحسن الكبير في حالة الري وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية نتيجة استجابة أجهزة الوزارة لمطالبهم وسرعة التعامل مع المشكلات.

وأكد الدكتور سويلم أن منطقة وادي النقرة كانت تواجه في السابق تحديات عديدة في إدارة وتوزيع المياه، موضحًا أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية صيانة عاجلة لـ 11 محطة رفع، بجانب تدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ، والعمل بالتوازي على نزع الحشائش وتطهير الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ قرارات إزالة للتعديات التي أعاقت وصول المياه.

وأشار الوزير إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة له للمنطقة لمتابعة الموقف على الطبيعة، مشددًا على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه لتنظيم فترات الري والمناوبات، وضمان عدالة التوزيع حتى نهايات الترع، فضلًا عن متابعة جهود قطاع تطوير الري في دعم التحول للري الحديث بمعرفة المنتفعين.

ووجه سويلم الشكر لمصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان على جهودهم المتميزة، مؤكدًا استمرار العمل لرفع كفاءة المحطات ومراقبة حالة الترع بما يلبي احتياجات المزارعين.

يُذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يضم نحو 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع، وشبكة ترع رئيسية وفرعية بطول 154 كيلومترًا، إلى جانب عدد من القرى وخمس محطات مرشحة لمياه الشرب.