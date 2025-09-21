الداخلية تضبط شخص ظهر في فيديو عارى الجسد لوح بسلاح أبيض بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص عارى الجسد من الأعلى بالتلويح بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة "له معلومات جنائية") .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينه وبين أشقائه فقام بالتلويح (بسلاح أبيض) دون حدوث ثمة تعدى منه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض الظاهر بالمقطع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.