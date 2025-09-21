حازم الجندي: زيارة رئيس سنغافورة تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، تمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع قرب الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسنغافورة.

وقال "الجندي" إن اللقاء بين الرئيسين تناول ملفات محورية في مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات النقل البحري، والتجارة، والزراعة، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات النوعية التي تخدم أهداف التنمية في مصر، وتتيح في الوقت نفسه فرصًا واعدة للشركات السنغافورية للاستفادة من المقومات الاقتصادية المصرية وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.