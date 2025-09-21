نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين

( المرحلة التجنيدية الأولى يناير 2026 )، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر إستقبالهم إعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 / 09 / 2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 / 5 حتى 31 / 8 أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025.

وخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 15 / 10 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 28 / 10 حتى 22 / 11 / 2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 / 5 حتى 31 / 8 أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 10 / 11 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 23 / 11 وحتى 26 / 11 / 2025.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) عام 2006 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2024 / 2025، وكذا مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024 / 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27 / 09 / 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 05 / 10 وحتى 27 / 10 / 2025.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات ( العاديين ):-

مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 2006 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 15 / 11 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27 / 11 وحتى 06 / 12 / 2025.

المستندات المطلوبة:

[ بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( 6 جند ) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين ) ].

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة –

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا ) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلًا من وزارتى ( التعليم العالى / التربية والتعليم ) – قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر ( إبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يتم إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط – ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات ( العادة ) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( 6 أشهر ) طبقًا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى: ( https://tagned.mod.gov.eg ).

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ( mod.gov.eg@tagneed )، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 )، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ).