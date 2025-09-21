نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" صرح قومى للأمان الدوائى واستثمار فى صحة المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجلس الوزراء أن مدينة الدواء "جيبتو فارما" تمثل أحد أبرز المشروعات القومية في مجال الصناعات الدوائية، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق الأمان الدوائي للمصريين وضمان توفير أدوية آمنة وفعالة ذات جودة عالية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توطين صناعة الأدوية وامتلاك تقنيات صناعية متقدمة تضمن استقرار سوق الدواء ومنع أي ممارسات احتكارية.

استراتيجية وزارة الصحة لتوطين صناعة الدواء

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تبدأ بتطوير البنية التحتية لمصانع الأدوية، حيث ارتفع عددها من 130 مصنعًا عام 2015 إلى 170 مصنعًا حاليًا، بنسبة نمو بلغت 30%.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مصانع متخصصة في أدوية معينة، بجانب إبرام شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعات عالية التعقيد التي تتطلب تقنيات متقدمة.

وأكد عبد الغفار أن هذه الجهود أثمرت عن إنتاج أكثر من 50 مثيلًا دوائيًا محليًا لمستحضرات عالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على توفير دواء آمن وفعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

رؤية "جيبتو فارما": دواء آمن بجودة عالمية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو ممدوح، العضو المنتدب لشركة "جيبتو فارما"، إن مدينة الدواء تجسد رؤية القيادة السياسية لبناء صرح دوائي صناعي متطور يعتمد على أحدث التقنيات ويلتزم بالمعايير العالمية للجودة.

وأضاف أن المشروع يعزز ثقة المواطنين في الدواء المصري، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفض فاتورة الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح ممدوح أن الشركة تركز على إنتاج الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأكثر شيوعًا مثل السكر، الضغط، القلب، والجهاز الهضمي.

وكشف طرح أكثر من 100 مستحضر دوائي خلال السنوات الأربع الماضية، مع خطة لزيادة العدد إلى 200 مستحضر خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الوصول إلى مستحضر دوائي عالي الجودة يتطلب رحلة تبدأ بالبحث والتطوير، مرورًا بالاختبارات الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي، وصولًا إلى التصنيع وفق أحدث التكنولوجيا، ثم مراقبة الجودة لضمان منتج آمن وفعال.

قدرات إنتاجية متطورة وبنية تحتية قوية

بدورها، أكدت الدكتورة عالية المستكاوي، رئيس القطاع الفني بـ "جيبتو فارما"، أن المدينة تمتلك إمكانيات متطورة تغطي جميع أشكال الإنتاج الدوائي، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضحت أن المشروع يسهم في تعزيز توطين صناعة الدواء وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شدد الدكتور محمود حيدر، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة، على أن "جيبتو فارما" تضم أحدث خطوط الإنتاج العالمية وتدار بكفاءات بشرية مدربة، ما يضمن جودة وسلامة المستحضرات.

بينما أشار الدكتور محمود خلاف، رئيس قطاع رقابة الجودة، إلى أن الشركة تبني الجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بدءًا من اختيار المواد الخام وحتى المنتج النهائي.

إنتاج مستحضرات تقليدية وحيوية

وأوضح الدكتور إبراهيم الشافعي، مدير إنتاج المستحضرات الصلبة، أن المدينة مجهزة بأحدث التقنيات اللازمة لإنتاج أدوية مطابقة للمعايير العالمية.

كما أبرز الفيديو الذي نشره مجلس الوزراء أن "جيبتو فارما" لا تقتصر على المستحضرات التقليدية فقط، بل تنتج أيضًا المستحضرات الحيوية الدقيقة والمعقدة، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الصناعات الدوائية.

بهذا المشروع القومي، تضع مصر قدمها بقوة على خريطة الصناعات الدوائية العالمية، لتصبح "جيبتو فارما" رمزًا للأمان الدوائي واستثمارًا استراتيجيًا في صحة المواطن المصري.