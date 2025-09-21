نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" بالعاصمة الإدارية والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

حضور رفيع المستوى

شهدت الفعالية حضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود فوزي وزير المجالس النيابية، إلى جانب وزراء الإسكان والكهرباء والبترول.



كما شارك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

أهداف المبادرة

أكد المسؤولون أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف:

تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة.

مواجهة التطرف الديني واللاديني والشائعات والانحرافات الفكرية.

تعزيز قيم الانتماء والاعتدال وترسيخ الهوية الوطنية.

دعم جهود الدولة في بناء الإنسان كركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطة التنفيذ

تستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب.

تمتد الفعاليات على مدار عام كامل.

تتناول أكثر من 40 قضية وموضوعًا تشمل القضايا الدينية، الاجتماعية، الإنسانية، والسلوكيات الحياتية الخاطئة.

يتم تنفيذها عبر الندوات، الدروس، الخطب، والمحاضرات.

أنشطة ميدانية بالمحافظات

أوضح محافظو مطروح والمنوفية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية أن جميع المحافظات ستشهد فعاليات ميدانية تهدف للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.