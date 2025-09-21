نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يغادر إلى نيويورك لتمثيل مصر في مؤتمر حل الدولتين والجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأحد، متوجهًا إلى نيويورك ليرأس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد مصر المشارك في مؤتمر حل الدولتين، وكذلك افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد هذا العام تحت شعار: "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وخلال الزيارة، يشارك مدبولي في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى، ويلقي كلمتي مصر في:

الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة.

المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

كما يتضمن برنامج رئيس الوزراء حضور عدد من الفعاليات والاجتماعات المهمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة دول شقيقة وصديقة، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.