نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العام الدراسي الجديد بجميع مدارس القاهرة والجيزة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارس القاهرة والجيزة وجميع محافظات الجمهورية، وسط أجواء من الانضباط والالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهدت المدارس إقبالًا كبيرًا من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث حرصت الأسر على مرافقة أبنائها في أول أيام الدراسة وسط أجواء احتفالية عكست الاستعداد الجيد لاستقبال العام الجديد.

وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المدارس من أعمال صيانة ونظافة وتوفير الكتب الدراسية منذ اليوم الأول، مع متابعة ميدانية من قيادات المديريات التعليمية للتأكد من انتظام العملية التعليمية دون أي معوقات.

وأوضح أن جميع المدارس التزمت بتطبيق خطط تنظيم دخول وخروج الطلاب وتوزيع الجداول الدراسية لضمان انسيابية اليوم الدراسي وتجنب التكدس، مع التشديد على توفير بيئة صحية آمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وشهدت مدارس القاهرة والجيزة حضورًا لافتًا من المعلمين والإداريين منذ الساعات الأولى، حيث انتظم طابور الصباح ورفعت أعلام الجمهورية ورددت الإذاعات المدرسية كلمات تحفيزية تحث على الانضباط والاجتهاد، في أجواء عكست الروح الإيجابية لبداية العام الدراسي الجديد.

كما كثفت المديريات التعليمية مرورها على المدارس لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالصحة والسلامة، وضمان توافر المستلزمات الوقائية واشتراطات الأمن والسلامة داخل كل مدرسة.

ومن المقرر أن تتواصل الجولات الميدانية لقيادات الوزارة خلال الأيام المقبلة لمتابعة انتظام الدراسة والتأكد من تذليل أي عقبات في مختلف المحافظات.