نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تؤكد: تسليم الكتب المدرسية لجميع الصفوف منذ اليوم الأول للعام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الكامل بتسليم الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة للعام الدراسي 2025/2026، مؤكدة أن وصول الكتب إلى أيدي الطلاب في بداية العام يمثل أولوية لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة الكاملة من المناهج المقررة.

وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات التعليمية في جميع المحافظات تلقت تعليمات واضحة وصارمة بضرورة توزيع الكتب على الطلاب فور حضورهم إلى المدارس، دون ربط التسليم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتيسير العملية التعليمية على أولياء الأمور وتوفير بيئة مدرسية جاذبة.

وأوضح الوزير أن مخازن الإدارات التعليمية أنهت بالفعل تسلم كامل حصص الكتب قبل بدء الدراسة، حيث جرى التنسيق مع قطاع الكتب بديوان عام الوزارة لضمان توريدها بشكل منتظم لكل مدرسة قبل موعد انطلاق الدراسة. وأشار إلى أن فرق المتابعة الميدانية في المديريات تقوم بزيارات مفاجئة لمتابعة التوزيع الفوري ورصد أي معوقات قد تعوق عملية التسليم.

وشددت الوزارة على أن تسليم الكتب في اليوم الأول يهدف إلى تمكين الطلاب من بدء المذاكرة مع انطلاقة الفصل الدراسي من دون تأجيل، ما يعزز من فرص تحصيلهم الدراسي ويحقق الاستفادة القصوى من الحصص الأولى التي تشهد عادة شرحًا أساسيًا لأهداف ومفاهيم كل مادة.

كما أكدت أن المدارس التي يثبت تأخرها في توزيع الكتب ستتعرض للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان انضباط العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها نسقت مع المحافظات المختلفة لتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة لنقل الكتب إلى المدارس النائية أو التي يصعب الوصول إليها، مع التأكيد على وضع خطة احتياطية في حال حدوث أي طارئ قد يعطل حركة التوزيع. كما جرى التنبيه على مديري المدارس بحصر أي عجز في أعداد الكتب ورفعه فورًا إلى الإدارات التعليمية لتعويضه في أسرع وقت ممكن.

ولفت محمد عبداللطيف إلى أن الكتب هذا العام تراعي التحديثات الأخيرة للمناهج الجديدة التي تركز على الفهم وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في خطتها لتطوير المحتوى التعليمي بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الدراسة صباح اليوم في جميع مدارس القاهرة والجيزة والمحافظات، وسط التزام كامل بالتعليمات الخاصة بالتنظيم والصحة والسلامة، حيث شهدت المدارس حضورًا مكثفًا للطلاب منذ الساعات الأولى واستقبالًا من إداراتها وأطقم التدريس، مع رفع العلم وترديد النشيد الوطني في طابور الصباح، ما يعكس أجواء من الانضباط والحماس لانطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.