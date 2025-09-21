نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس القاهرة تستقبل طلابها بالبالونات في أول أيام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مبهجة، استقبلت مدارس القاهرة صباح اليوم الأحد طلابها بالبالونات والزينة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، لإضفاء جو من السعادة والحماس على اليوم الأول للدراسة.

وتزينت مداخل المدارس وفصولها بألوان البالونات واللافتات الترحيبية، فيما شارك المعلمون والإداريون في تنظيم استقبال مميز للطلاب، بهدف تعزيز انتمائهم للمدرسة وتشجيعهم على بداية عام دراسي مليء بالنشاط والاجتهاد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة الوزارة لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة، مشيرة إلى أن جميع المدارس التزمت بتسليم الكتب المدرسية منذ اليوم الأول وتطبيق التعليمات الخاصة بالنظافة والسلامة، مع متابعة ميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية من بدايتها.

ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور الذين أعربوا عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية التي ساعدت أبناءهم على استقبال العام الدراسي بروح إيجابية وحماس كبير.

