عاجل- الرئيس السيسي يهنئ مالطا وبليز بذكرى يوم الاستقلال

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى ميريام سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية مالطا بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

تهنئة إلى بليز

وفي سياق متصل، بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فرويلا تسالام الحاكم العام لدولة بليز، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

