نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحتفل بانطلاق العام الجامعي الجديد برفع علم مصر وسط أجواء وطنية مبهجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت جامعة حلوان مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد احتفالًا رسميًا، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد أبو الدهب، الدكتور وليد السروجي نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب حشد كبير من الطلاب الجدد والقدامى.

وشهدت ساحة الحرم الجامعي مراسم رفع علم مصر وعلم الجامعة وأعلام الكليات، في تقليد سنوي يعكس روح الانتماء الوطني ويؤكد على دور الجامعة في ترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب. وقد صاحب الاحتفال عروض فنية وموسيقية قدمها طلاب الجامعة، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل ببداية فصل دراسي جديد، فلحظة رفع الأعلام لم تكن مجرد مراسم، بل كانت رسالة قوية بأن العلم والمعرفة هما الطريق نحو مستقبل مشرق لمصر وأبنائها.

جاءت هذه اللحظة لتجسد روح الانتماء والفخر، حيث وقف الجميع صفًا واحدًا خلف راية الوطن، إيذانًا بانطلاقة عام دراسي يحمل في طياته الأمل والطموح.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في كلمته أن هذا التقليد السنوي يعكس التزام الجامعة بقيم الوطنية والتميز الأكاديمي، ويعزز من روح التعاون بين الإدارة والطلاب، في بيئة تعليمية محفزة ومشجعة على الإبداع والابتكار، وأكد أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية محفزة، تدعم الابتكار والتميز، وتُعزز من قدرات الطلاب الأكاديمية والعملية.