صدام ناري بين أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي فى غياب عمر مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - يستضيف ملعب "الإمارات"، في السادسة والنصف مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أرسنال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فريقي توتنهام وبورنموث قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

ويبحث أرسنال ، الذي حل وصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز فى آخر 3 مواسم، عن تأكيد جاهزيته للمنافسة، بعدما خسر أمام ليفربول بنتيجة 1 - 2 نهاية الشهر الماضي.

بينما يسعى مانشستر سيتي لمواصلة صحوته بعد الفوز المثير الذي حققه في الجولة الماضية على جاره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب على نابولي بطل الدوري الإيطالي بثنائية نظيفة في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواصل غياب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها فى أربطة الركبة خلال مشاركته في مباراة مصر وبوركينا فاسو التي أقيمت بملعب "4 أغسطس" وانتهت بالتعادل السلبي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحدثت تقارير صحفية إنجليزية أن عمر مرموش سيكون جاهزاً للمشاركة في مباريات مانشستر سيتي من جديد فى الخامس من أكتوبر المقبل، عندما يلتقي الفريق السماوي مع برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".